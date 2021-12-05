Известный баскетболист-рекордсмен умер в 32 года после перенесенного инсульта

Известный баскетболист-рекордсмен умер в 32 года после перенесенного инсульта

В ноябре игрок потерял сознание во время тренировки.

Сербский баскетболист Стеван Еловац ушел из жизни в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба греческого АЕКа, за который игрок выступал до трагедии.

Еловац не сумел прийти в себя после инсульта, который перенес 14 ноября.

Инцидент произошел во время тренировки греческой команды. Баскетболист потерял сознание, занимаясь по индивидуальной программе после травмы голеностопа. Игрока срочно доставили в больницу, где он находился в реанимации.

Несколько дней назад Еловаца по просьбе его семьи перевезли в Сербию, а 5 декабря сердце спортсмена перестало биться.

Еловац известен выступлениями за сербскую "Црвену Звезду", литовский "Летувос Ритас", испанскую "Сарагосу" и ряд других клубов. Также он представлял на международной арене сборную Сербии.

В сезоне-2017/18 Стеван выступал за "Нижний Новгород" и установил рекорд Лиги ВТБ по количеству очков в одном матче - 49, который до сих пор никто не побил.

Читайте также:

Умер последний чемпион мира по футболу 1954 года

Умер экс-президент Международной федерации легкой атлетики

Слишком обрадовался: тренер умер после забитого гола своей команды в Египте (видео)