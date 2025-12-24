Известный биатлонист умер в возрасте 27 лет

Сиверт Баккен / © Associated Press

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет.

Трагическую новость сообщает NRK.

Спортсмена обнаружили мертвым в своем гостиничном номере в альпийском Лавазе в Италии. Причины смерти норвежца не разглашаются.

"Он один из тех, кто действительно проявил себя с лучшей стороны. Он один из тех, кто, возможно, пробежал бы олимпийскую эстафету за Норвегию и несколько дистанций. Это огромный шок, что так произошло", – говорится в сообщении.

В этом сезоне Баккен представлял Норвегию на Кубке мира по биатлону, где занимает 13-е место в общем зачете. Он также должен был соревноваться на следующем этапе в Оберхофе в январе 2026 года.

Баккен в свое время перенес операцию из-за проблем с сердцем (мерцательная аритмия), а впоследствии, в 2022 году, после введения третьей дозы вакцины от COVID-19 у него развился перикардит – редкое осложнение, заставившее спортсмена почти на два года полностью прекратить тренировки и выступления.

Ранее сообщалось, что титулованную олимпийскую чемпионку по биатлону немку Лауру Дальмайер нашли мертвой в горах Пакистана.