Известный блогер, который победил Майка Тайсона, отреагировал на вызов на бой от Усика

Джейк Пол / © Associated Press

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Популярный американский видеоблогер Джейк Пол отреагировал на пост чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, в котором украинский боксер вызвал его на поединок по правилам смешанных единоборств (ММА).

"Должны ли мы это сделать?" – написал Пол, запустив опрос в Instagram-сторис по поводу возможного боя с Усиком.

В ноябре прошлого года Джейк одержал победу над легендой бокса Майком Тайсоном. На счету 28-летнего видеоблогера 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

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Пол дебютировал в боксе в январе 2020 года, когда победил другого блогера Али Эсона Гиба. Затем его жертвами стали бывший игрок НБА Нейт Робинсон, экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, а также экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

В октябре 2022 года Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой, а в феврале 2023 года потерпел единственное поражение в своей боксерской карьере от Томми Фьюри, младшего сводного брата экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

В марте 2024 года Джейк в первом раунде нокаутировал профессионального американского боксера Райана Бурленда, а в июле в шестом раунде досрочно победил экс-бойца UFC Майка Перри, который на коротком сообщении вышел на поединок вместо Майка Тайсона.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге.

В последнем бою Александр в ночь на 22 декабря 2024 года в реванше победил британца Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Ранее Усик заявлял, что в следующем поединке хочет биться с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.