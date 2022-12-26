Известный британец назвал Усика лучшим боксером мира – его будущий соперник не попал в топ-5

Британский экс-чемпион мира Карл Фремтон назвал свой список самых топовых боксеров мира. На первой позиции расположился украинский обладатель титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Об этом Фремтон рассказал в интервью Chatterbox.

"Номер один – Александр Усик, второй – Наоя Иноуэ, третий – Каннело. Сразу за ним Теренс Кроуфорд, а потом Дмитрий Бивол. Люди могут спросить: "Почему в твоем списке нет Тайсона Фьюри?" И мне кажется, что причина, через которую я включил всех этих ребят, в том, что они сражались в разных весовых категориях.

Всегда трудно составлять подобные рейтинги, не правда ли? Список лучших бойцов независимо от веса… Не нравится мне таким заниматься, но я озвучил своих фаворитов", – заявил он.

Напомним, что Усик должен встретиться с Фьюри в поединке при абсолютном чемпионе сверхтяжелого веса. После своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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