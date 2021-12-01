Известный французский футболист высмеял France Football за "дерьмовую" награду для Левандовски

Патрис Эвра разнес французское издание после недавней церемонии.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра раскритиковал журнал France Football за то, что "Золотой мяч-2021" получил форвард ПСЖ Лионель Месси, а не нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Француз возмутился тем, что издание отдало польскому бомбардиру только приз в категории "Лучший нападающий года".

"Когда France Football приходится придумывать дерьмовые награды, чтобы люди были счастливы, а сами чувствуют себя виноватыми", - написал Евра у себя в Instagram.

"Мне очень жаль Левандовски. Им даже пришлось организовать маленький приз для него, потому что они чувствуют себя виноватыми и знают, что это коррупция".

Люди, откройте глаза. Я не тот, кто решает, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся - это ограбление.

Зачем мы лжем фанатам? Я ничего не имею против Лионеля Месси. У меня проблемы с этими огромными коррумпированными футбольными организациями. Хватит", - приводит слова Эвра Daily Mail.

Добавим, что ранее Эвра опубликовал у себя в соцсетях еще одну публикацию, в которой обвинил France Football в расизме из-за того, что приз лучшему голкиперу года получил итальянец Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ, а не темнокожий вратарь "Челси" Эдуар Менди.

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