Известный французский тренер отказался заменить Шевченко в "Дженоа" - СМИ

Руководство "грифонов" не договорилось с бывшим наставником "Ромы", "Марселя" и "Лиона".

Итальянская "Дженоа" рассматривает кандидатов, которые могли бы возглавить клуб в случае увольнения Андрей Шевченко. Одним из главных претендентов на тренерское кресло "грифонов" был француз Руди Гарсия, однако он отклонил предложение генуэзского клуба.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, 57-летний специалист не заинтересован в работе с аутсайдером Серии А, ведущим борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Отметим, что Гарсия с мая 2021 года находится без клуба, когда покинул "Лион". До этого он возглавлял "Марсель", а в Италии уже работал с "Ромой".

Теперь приоритетным кандидатом в должность Шевченко стал немец Бруно Лаббадиа. Он находится без работы с января 2021 года, когда ушел из берлинской "Герты".

Ранее издание сообщало, что генуэзский клуб и Шевченко находятся на этапе переговоров по взаимному расторжению трехлетнего контракта. В случае увольнения Шевченко, "Дженоа" будет вынуждена заплатить тренерскому штабу украинца около 20 млн евро компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

"Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19 позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов;

"Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола;

Следующий матч "Дженоа" проведет 13 января, когда в рамках 1/8 финала Кубка Италии встретится на выезде с "Миланом".

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