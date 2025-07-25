Известный инсайдер опроверг информацию о рекордном гонораре Усика в реванше с Дюбуа

Александр Усик

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Авторитетный журналист и боксерский инсайдер Майк Коппинджер опроверг информацию, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заработал рекордный гонорар за бой-реванш с Даниелем Дюбуа.

Ранее СМИ писали, что гонорар украинского боксера за объединительный поединок с британцем составил 132 миллиона долларов и стал самым большим в его карьере.

Однако, по словам Коппинджера, на самом деле Усик получил гораздо меньше денег за реванш с Дюбуа. Вероятно, всего 7% от указанной суммы – около 9 миллионов долларов.

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"Он даже близко не заработал 132 миллиона долларов. Откуда берутся эти цифры? Возможно, 7 процентов от этой цифры", – написал Коппинджер на своей странице в соцсети X.

К слову, за реванш против бритаца Тайсона Фьюри украинский чемпион заработал 114 миллионов долларов, а за первый поединок с "Цыганским королем" – 45 миллионов долларов. Оба боя состоялись в Саудовской Аравии.

Отметим, что ранее была информация, какую сумму Усик должен будет уплатить в бюджет Украины из полученного гонорара за реванш против Дюбуа.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

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На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.