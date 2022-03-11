Известный итальянский клуб организовал сбор гуманитарной помощи для Украины

"Верона" пришлет продукты питания и медикаменты.

"Верона" стала в поддержку Украины, на территорию которой вторглись российские оккупационные войска.

Перед предстоящим матчем Серии А против "Наполи" клуб организовал сбор гуманитарной помощи для украинцев.

Об этом сообщается на официальном сайте "Вероны".

"Желто-синие" призывают болельщиков принести продукты питания и медикаменты, которые будут отправлены непосредственно в Украину.

"Верона занимает девятое место в чемпионате Италии. Она сыграет с "Наполи" 13 марта. Начало в 16:00 по киевскому времени."

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