Известный итальянский клуб организовал сбор гуманитарной помощи для Украины

"Верона" пришлет продукты питания и медикаменты.
"Верона" стала в поддержку Украины, на территорию которой вторглись российские оккупационные войска.
Перед предстоящим матчем Серии А против "Наполи" клуб организовал сбор гуманитарной помощи для украинцев.
Об этом сообщается на официальном сайте "Вероны".
"Желто-синие" призывают болельщиков принести продукты питания и медикаменты, которые будут отправлены непосредственно в Украину.
- "Верона занимает девятое место в чемпионате Италии. Она сыграет с "Наполи" 13 марта. Начало в 16:00 по киевскому времени."
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