Известный немецкий велогонщик выставил на аукцион олимпийскую медаль, чтобы помочь украинцам

Стартовая цена медали – 5 000 евро.
Серебряный призер Олимпиады-2012 Тони Мартин решил помочь украинскому народу, который продолжает бороться с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Bild.
Спортсмен выставил на аукцион свою олимпийскую медаль. Все вырученные деньги 36-летний немецкий велогонщик отдаст на помощь жертвам войны.
"Если я смогу сказать своим внукам, что действительно помог людям этой медалью, это будет означать для меня гораздо больше, чем показать им оригинал награды. Никто не может забрать у меня мои воспоминания", — сказал Мартин.
Онлайн-аукцион продлится две недели, до 9 апреля. Стартовая цена медали – 5000 евро. Принять участие в торгах можно по ссылке.
Напомним, что полузащитник "Осадуны" Рубен Гарсия отправился в Варшаву, чтобы помогать беженцам, пересекающим границу Украины с Польшей.
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