Известный португальский футболист погиб в ДТП в Испании

Диогу Жота / © Associated Press

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Форвард "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП, произошедшем в провинции Самора на западе Испании.

Об этом сообщает издание MARCA.

Авария произошла на 65-м километре трассы A-52. 28-летний Диогу погиб, когда автомобиль, в котором он ехал вместе со своим братом Андре, игроком клуба "Пенафиэла" из португальской Сегунды, съехал с дороги.

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Автомобиль сразу загорелся. По словам очевидцев, пламя мгновенно охватило транспортное средство и перекинулось на окружающую растительность.

На место трагедии оперативно прибыла экстренная служба 112, однако спасти футболиста "Ливерпуля" и его брата не удалось.

Отметим, что у погибшего Диогу остались жена и трое детей.

За свою карьеру Жота поиграл за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетико", "Вулверхэмптон", а с 2020 года выступал в составе "Ливерпуля", за который провел 182 матча, отличившись 65 голами и 26 ассистами.

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Вместе с мерсисайдцами Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.