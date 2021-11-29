Известный промоутер обозначил сроки возвращения потенциального соперника Усика

Хирн надеется, что Цыганский король согласится на бой с Уайтом.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн все еще планирует организовать бой между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и своим клиентом Диллианом Уайтом.

Менеджер считает, что может произойти в марте 2022 года. Тогда, по его прогнозам, Цыганский король вернется на ринг.

"Я не верю, что Фьюри будет биться в феврале. Потому что, как сказал Тайсон, он немного переболел гриппом, а через несколько дней уже наступит декабрь. Более реалистично возвращение Фьюри в марте и, надеюсь, это будет бой с Вайтом", — цитирует Хирна Boxing Scene.

Уайт не выходил на ринг с марта, когда в реванше нокаутировал Александра Поветкина и вернул себе звание временного чемпиона WBC в тяжелом весе. В октябре Диллиан должен был встретиться с Отто Валлином, однако поединок отменили из-за травмы англичанина.

В последнем бою Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера, защитив чемпионский пояс WBC.

Цыганский король хочет в следующем бою подраться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и не заинтересован в поединке с Уайтом.

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