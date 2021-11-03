Известный промоутер поставил Усика на первое место рейтинга лучших супертяжеловесов

Саша разделил это звание с британцем.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал украинского боксера Александра Усика лучшим в тяжелом весе.

Об этом сообщает talkSPORT.

Отметим, что кроме Саши, здесь также оказался и британец Тайсон Фьюри. Третье и четвертое место промоутер отдал Энтони Джошуа и Диллиану Уайту соответственно, замыкает пятерку Деонтей Уайлдер.

"На мой взгляд, последний бой Фьюри был великолепен, но он в течение трех лет побеждает только одного и того же человека. Это не его вина, но я не понимаю, как можно двигаться вверх в рейтинге pound-for-pound, когда ты сражаешься только с одним соперником, даже несмотря на зрелищность этих боев.

Я считал Энтони Джошуа лучшим супертяжеловесом в мире. Наилучший ли он сейчас? Ему есть что доказывать. Но если Усик победил его и занимает второе место в рейтинге pound-for-pound, то как Усика не назвать лучшим супертяжеловесом? Понимаете, что я имею в виду? Я не знаю, как сейчас распределить этих ребят по рангу", — отметил Хирн.

Отметим, что Усик является обладателем трех поясов в сверхтяжелом весе — WBA, WBO и IBF. Украинец отобрал их в бою против британца Энтони Джошуа. Таким образом, Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре самых престижных пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19 поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

Что касается Фьюри, то он является обладателем пояса WBC, который сумел защитить в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером. В будущем Усик и Фьюри могут встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Это было уже третье сражение между Фьюри и Уайлдером. Первое сражение между Тайсоном и Деонтеем состоялось 1 декабря 2018 года и завершилось вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 – нокаутом). Он остается непобедимым.

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