Известный промоутер запретил Фьюри и Уайлдеру проводить дуэль взглядов

Такую вероятную схватку пропустили болельщики.

Известный промоутер Боб Арум не дал провести дуэль взглядов между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Так, 89-летний Арум во время пресс-конференции не дал добро на вопрос ведущей, могут ли боксеры "заглянуть" друг другу в глаза. Позже промоутер сообщил, что ведущая телеканала FOX специально нагнетала атмосферу, а дуэль взглядов могла бы вызвать драку между боксерами.

"Если бы состоялась битва взглядов, то они бы начали толкаться. На сцене не было охраны, а эта ведущая их подстрекала, она была полностью предвзятой.

Кто бы остановил их потасовку? Они эмоциональные парни, бойцы, люди. Они оскорбляли друг друга на глазах у всего мира, говорили о сопернике самые худшие вещи, и это допустимо. Слова не причиняют вреда. Но теперь вы хотите свести их, словно злых псов, чтобы они что-то устроили.

Мы сказали, чтобы битвы взглядов не было. И что она (ведущая прим.) заявила?: сейчас мы устроим дуэль взглядов. Пошла она на хрен и FOX пусть тоже идет на хрен. Битвы взглядов не было, и мы спасли бой", — отметил Арум.

Bob Arum would not let Tyson Fury and Deontay Wilder face off. # FuryWilder3 pic.twitter.com/2zLlQngicx — Greg Rosenstein (@grosenstein) October 6, 2021

Бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В Украине это будет уже утро 10 октября. Ориентировочное время начала поединка — не ранее 05:00 по киевскому времени.

На кону в бою между Фьюри и Уайлдером будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри. Остальные три самых престижных титула хэвивейта — WBA, WBO и IBF — сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Сначала бой Фьюри и Вайллдера был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставила организаторов подвинуть дату грандиозной битвы ;

; Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; В активе 33-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья;

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом), одна ничья и одно поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 американец проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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