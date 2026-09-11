Известный теннисист Стаховский демобилизовался в запас после четырех лет службы

Сергей Стаховский / instagram.com/stako_s

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Один из самых титулованных украинских теннисистов Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного российского вторжения пошел защищать родину в рядах ВСУ, демобилизовался в запас.

В комментарии Укринформу он рассказал, что демобилизовался в запас из рядов ЦСО "Альфа" после четырех лет службы.

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"Вчера, 10 сентября, командир подписал приказ о моей демобилизации в запас", — сказал Стаховский.

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Стаховский проинформировал, что официально проработал на разных направлениях в "Альфе" последние 2,5 года, а неофициально, на добровольной основе, — с начала полномасштабного вторжения.

Бывший теннисист решил демобилизоваться по личным причинам.

В ближайшее время Стаховский планирует сосредоточиться на своей винодельне Stakhovsky wines, виноградники которой расположены в Закарпатье.

"Винодельня сейчас в плохом состоянии, поэтому одна из причин — это невозможность уделять этому больше внимания. Нельзя служить и одновременно развивать свое частное предприятие. Это неправильно", — объяснил он.

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40-летний Стаховский в прошлом был первой ракеткой Украины и входил в топ-35 теннисистов мира. У него трое детей: дочь Таисия (2014 года рождения), сын Никифор (2015-го) и сын Алекс (2019-го). Дети родились в браке с Анфисой Булгаковой, в 2023 году пара развелась.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате российской атаки пострадал падел-клуб Свитолиной и Стаховского.

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