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Известный теннисист Стаховский демобилизовался в запас после четырех лет службы
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский решил демобилизоваться по личным причинам.
Один из самых титулованных украинских теннисистов Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного российского вторжения пошел защищать родину в рядах ВСУ, демобилизовался в запас.
В комментарии Укринформу он рассказал, что демобилизовался в запас из рядов ЦСО "Альфа" после четырех лет службы.
"Вчера, 10 сентября, командир подписал приказ о моей демобилизации в запас", — сказал Стаховский.
Стаховский проинформировал, что официально проработал на разных направлениях в "Альфе" последние 2,5 года, а неофициально, на добровольной основе, — с начала полномасштабного вторжения.
Бывший теннисист решил демобилизоваться по личным причинам.
В ближайшее время Стаховский планирует сосредоточиться на своей винодельне Stakhovsky wines, виноградники которой расположены в Закарпатье.
"Винодельня сейчас в плохом состоянии, поэтому одна из причин — это невозможность уделять этому больше внимания. Нельзя служить и одновременно развивать свое частное предприятие. Это неправильно", — объяснил он.
40-летний Стаховский в прошлом был первой ракеткой Украины и входил в топ-35 теннисистов мира. У него трое детей: дочь Таисия (2014 года рождения), сын Никифор (2015-го) и сын Алекс (2019-го). Дети родились в браке с Анфисой Булгаковой, в 2023 году пара развелась.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате российской атаки пострадал падел-клуб Свитолиной и Стаховского.