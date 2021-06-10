Известный теннисист жестко разнес УЕФА из-за запрета лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины

Сергей Стаховский обвинил футбольную организацию в лицемерии.

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский отреагировал на решение УЕФА запретить сборной Украины играть в форме с надписью "Героям слава" в финальной части Чемпионата Европы-2020.

Дивится также: "Продались России": Сеть взорвалась гневом из-за запрета "Героям слава" на форме сборной Украины

На своей странице в Facebook теннисист осудил поведение футбольной организации и выразил свою патриотическую позицию. Также он добавил к публикации фото со своими кроссовками, на которых написано "Героям слава" и маркером нарисован Тризуб.

"Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже является политическим. Потому что сделали это из-за жалобы российской власти. УЕФА, ваше "футбол вне политики" - это такой мусор. Это фото из далекого 2015 года. Поэтому что герои не умирают", - написал Стаховский.

Сам факт того что UEFA пересмотрела уместность нашей формы на # EURO2020 уже является политическим ... потому что сделали они это из-за ... Опубликовано Sergiy Stakhovsky Четверг, 10 июнь 2021

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не хочет убирать лозунг "Героям слава" с формы сборной Украины и ведет переговоры с УЕФА о том, чтобы оставить его. УЕФА уже подробно объяснил, почему запретил надпись на форме сборной Украины.

Как писал ТСН Проспорт, в Госдуме РФ эмоционально отреагировали на решение УЕФА убрать с формы Украины надпись "Героям слава".

Associated Press

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Напомним

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

новую экипировку сборной Украины, однако , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина".

посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина". Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговом скандалом и назвал их требования наглыми.

российским "экспертам" заняться допинговом скандалом и назвал их требования наглыми. В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

Новости мира: почему УЕФА пошла на уступки россиянам и запретила лозунг на форме украинской сборной

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку