Известный тренер расхвалил Ломаченко: кроме достойных боев он привлекает к себе внимание, будучи шоуменом

Известный тренер расхвалил Ломаченко: кроме достойных боев он привлекает к себе внимание, будучи шоуменом

Он уверен, что Василий хочет вернуться на вершину.

Известный американский тренер по боксу Тедди Атлас расхвалил украинца Василия Ломаченко после поединка с Ричардом Комми.

Об этом Атлас рассказал в подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas.

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"Я думаю, что точно знаю, зачем это сделал Ломаченко. Я уже говорил о том, насколько он замечательный, особенный, магический и умный на ринге. В других сферах Ломаченко тоже умен. Это развлекательный бизнес.

Для чего это делается? Чтобы привлечь внимание для обнародования, с целью пиара. Это делается в надежде заработать больше, ведь больше людей узнают, кто ты такой. Ломаченко это понимает, несмотря на то, что он уже и так чемпион мира по трем весовым категориям. Кроме достойных боев, Ломаченко обращает на себя внимание, будучи шоуменом. Он делает это не благодаря хорошим нарядам, а вот таким образом.

Ломаченко понимает, что он был первым номером pound-for-pound, но проиграл Лопесу, и ему нужно вернуться. Он знал, что в бою с Комми наступит момент, когда ему придется стать шоуменом, момент, чтобы сказать, что великий Ломаченко вернулся, не рассказывая об этом на пресс-конференции или перед микрофоном, ведь это не его стиль», — подчеркнул Атлас.

Отметим, что подобное Атлас сказал из-за поведения Ломаченко в ринге, когда тот не стал добивать соперника, сигнализируя его команде в углу, чтобы они "выбросили белое полотенце".

Видео противоречивого эпизода

Lomachenko был screaming at Commey's corner asking if they've had enough, asking if they были ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из-за того, что в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 – нокаутом). Это его четвёртое поражение в карьере.

Добавим, что это поведение в ринге не понравилось и Комми.