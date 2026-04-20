Известный тренер сделал прогноз на бой Усик — Верховен

Усик — Верховен / © Associated Press

Известный тренер по боксу Малик Скотт поделился мыслями о грядущем бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и легендарным кикбоксером Рико Верховеном.

Американский специалист уверен, что украинец легко победит своего нидерландского соперника.

Бывший тренер экс-чемпиона мира в хевивейте Деонтея Уайлдера заявил, что Верховен не имеет никаких шансов в поединке против Усика.

"Я думаю, что этот бой — "Капитан Очевидность". Ради продажи этого поединка Верховена называют великим кикбоксером и великим бойцом, но если бы Рико бился против кого-то из топ-20 рейтинга, я бы дал ему шансы. Однако я не даю ему абсолютно никаких шансов против такого соперника, как Усик.

Если что-то и может произойти при этих обстоятельствах, то не из-за человека, который пришел сюда из другого вида единоборств. Я просто не представляю, что Верховен даст Усику действительно сложный бой. Я хвалю Рико за его чрезвычайный азарт, за то, что принял этот вызов, но когда речь идет о боксе, я всегда буду на явной стороне", — сказал Скотт в комментарии Fight Hub TV.

Бой Усик — Верховен состоится по правилам бокса 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Усик — Верховен: что нужно знать перед боем

Усик впервые в карьере будет биться не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. В профессиональном боксе на счету 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.

Александр последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

37-летний Верховен, которого называют "королем кикбоксинга", является одним из величайших кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.

Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.

В последнем поединке нидерландец в июне прошлого года победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.

На боксерский ринг Верховен выходил только однажды — в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

