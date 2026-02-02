Известный украинский боксер одержал победу над россиянином

Сергей Богачук – Раджаб Бутаев / x.com/Zuffa_Boxing

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук победил россиянина Раджаба Бутаева в рамках вечера бокса, который состоялся в Лас-Вегасе (США).

Поединок длился все 10 раундов. Украинец одолел соперника из государства-агрессора раздельным решением судей: 96-94, 96-94, 94-96.

Теперь в послужном списке 30-летнего Богачука 27 побед (24 – нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге. В предыдущем бою уроженец Винницы в сентябре 2025 года в реванше единогласным решением судей потерпел поражение от американца Брендона Адамса.

На счету 32-летнего Бутаева 16 побед (12 – нокаутом) и два поражения.

"Я хочу сказать "спасибо" своей поддержке, моим собратьям из Украины. Я чувствую вашу поддержку, спасибо. Слава Украине! Знаете, в чем разница? Для него это был поединок, для меня – война. Каждый раунд был войной. Я хотел победить, я обязан был победить ради своего народа. Я не мог проиграть", – прокомментировал Богачук свою победу над россиянином.

