Известный украинский боксер погиб в боях с российскими захватчиками

Украинский боксер Олег Прудкий отдал жизнь, защищая родину от оккупантов.
Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, забрала жизнь еще одного спортсмена.
В боях с российскими оккупантами погиб один из лучших боксеров Черкасской области, двукратный чемпион Украины и мастер спорта международного класса Олег Прудкий.
Подробности и место его смерти не сообщаются. Федерация бокса Украины выразила соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.
Отметим, что Прудкий выступал в весовой категории до 60 кг и входил в состав известной команды "Украинские атаманы".
Ранее ТСН Проспорт сообщал о еще одной потере для украинского бокса. Бывший украинский боксер и арбитр Алексей Купырев погиб в результате вражеских обстрелов в Мариуполе
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