Известный украинский боксер проиграл непобедимому американцу в бою за пояс временного чемпиона мира

Карен Чухаджян не сумел завоевать титул временного чемпиона по версии IBF.

В ночь на 8 января украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян проиграл бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF против непобедимого американца Джарона Энниса.

Поединок с участием нашего 26-летнего соотечественника состоялся в Вашингтоне (США) в андеркарде битвы между американцем Джервонтой Дэвисом и доминиканцем Эктором Гарсией.

С самого начала боя американец захватил инициативу и полностью доминировал в ринге. Украинец действовал вторым номером, но также провел немало хороших контратак.

Боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Эннису – 120:108, 120:108, 120:108.

Для Чухаджяна это второе поражение в карьере и первое с 2015 года, когда он на старте своего пути в профи раздельным решением судей проиграл соотечественнику Андрею Великовскому. Также в активе Карена 21 победа (11 – нокаутом).

В послужном списке Энниса 30 победа (27 – нокаутом) и ни одного поражения.

Читайте также:

"Мы поднимем над головой флаг победы": Усик поздравил украинцев с Рождеством (видео)

"Пригласит меня в свой лагерь": британский супертяжеловес сделал прогноз на бой Усика с Фьюри

"Наша обязанность – чистить всю российскую агентуру": Данилов отреагировал на скандальные посты Ломаченко