Известный украинский боксер проиграл непобедимому американцу в чемпионском поединке (видео)

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян потерпел поражение от американца Джарона Энниса в поединке за пояс чемпиона мира по версии IBF, который состоялся в ночь на 10 ноября в Филадельфии (США).

Бой длился все 12 раундов. В 5-м раунде Эннис отправил Чухаджяна в нокдаун. В 10-й трехминутке судьи сняли с Карена одно очко за грязное ведение боя.

В итоге Чухаджян, который подошел к бою в статусе обязательного претендента, проиграл единогласным решением судей: 119:107, 117:109, 116:110 в пользу американца.

Обзор боя Эннис – Чухаджян

Добавим, что Чухаджян уже во второй раз встречался с Эннисом на ринге. В первом их бою, который состоялся в январе 2023 года, украинец также проиграл единогласным решениям судей. Тогда на кону стоял титул временного чемпиона мира по версии IBF.

В настоящее время в послужном списке Чухаджяна 24 победы (13 – нокаутом) и три поражения. В активе Энниса теперь 33 победы (29 – нокаутом) и ни одного поражения.

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