Известный украинский боксер проведет бой против сына легенды ринга

Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук, который в начале февраля одержал победу над россиянином Раджабом Бутаевым, вскоре вернется на ринг.

30-летний уроженец Винницы проведет 10-раундовый бой против американца Шейна Мозли-младшего.

Поединок с участием украинца возглавит шоу Zuffa Boxing 06, которое состоится 10 мая на арене "Meta Apex" в Лас-Вегасе (США).

Мозли-младший — сын легендарного боксера Шейна Мозли, который выступал в профи больше 20 лет и сумел стать чемпионом мира в трех весовых категориях.

Программа вечера бокса Zuffa Boxing 06 / instagram.com/zuffaboxing

В последний раз Сергей выходил на ринг в рамках шоу Zuffa Boxing 02 в ночь на 2 февраля, когда победил россиянина Раджаба Бутаева раздельным решением судей.

В послужном списке Богачука 27 побед (24 — нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге.

На счету 35-летнего Шейна Мозли-младшего 22 победы (12 — нокаутом) и 5 поражений в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Уайлдер победил Чисору в ярком бою с тремя нокдаунами.