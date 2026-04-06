Известный украинский боксер проведет бой против сына легенды ринга
Поединок с участием Сергея Богачука возглавит шоу от Zuffa Boxing.
Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук, который в начале февраля одержал победу над россиянином Раджабом Бутаевым, вскоре вернется на ринг.
30-летний уроженец Винницы проведет 10-раундовый бой против американца Шейна Мозли-младшего.
Поединок с участием украинца возглавит шоу Zuffa Boxing 06, которое состоится 10 мая на арене "Meta Apex" в Лас-Вегасе (США).
Мозли-младший — сын легендарного боксера Шейна Мозли, который выступал в профи больше 20 лет и сумел стать чемпионом мира в трех весовых категориях.
В последний раз Сергей выходил на ринг в рамках шоу Zuffa Boxing 02 в ночь на 2 февраля, когда победил россиянина Раджаба Бутаева раздельным решением судей.
В послужном списке Богачука 27 побед (24 — нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге.
На счету 35-летнего Шейна Мозли-младшего 22 победы (12 — нокаутом) и 5 поражений в профессиональном боксе.
