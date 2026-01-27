- Дата публикации
Известный украинский боксер проведет бой с россиянином – дата и место поединка
Сергей Богачук выйдет в ринг против спортсмена из государства-агрессора.
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук проведет свой следующий бой с россиянином Раджабом Бутаевым.
Поединок между украинцем и спортсменом из государства-агрессора официально анонсировала промоутерская компания Zuffa Boxing.
Вечер бокса состоится 1 февраля в Лас-Вегасе (США).
В послужном списке 30-летнего Богачука 26 побед (24 – нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге. В последнем бою уроженец Винницы в сентябре 2025 года в реванше единогласным решением судей потерпел поражение от американца Брендона Адамса.
На счету 32-летнего Бутаева 16 побед (12 – нокаутом) и одно поражение.
Отметим, что в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе выступит еще один украинец – бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик.
Ранее сообщалось, что известный украинский супертяжеловес за 29 секунд нокаутировал соперника и выиграл чемпионский титул.