ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
216
Время на прочтение
1 мин

Известный украинский боксер проведет бой с россиянином – дата и место поединка

Сергей Богачук выйдет в ринг против спортсмена из государства-агрессора.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергей Богачук

Сергей Богачук / © Associated Press

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук проведет свой следующий бой с россиянином Раджабом Бутаевым.

Поединок между украинцем и спортсменом из государства-агрессора официально анонсировала промоутерская компания Zuffa Boxing.

Вечер бокса состоится 1 февраля в Лас-Вегасе (США).

В послужном списке 30-летнего Богачука 26 побед (24 – нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге. В последнем бою уроженец Винницы в сентябре 2025 года в реванше единогласным решением судей потерпел поражение от американца Брендона Адамса.

На счету 32-летнего Бутаева 16 побед (12 – нокаутом) и одно поражение.

Отметим, что в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе выступит еще один украинец – бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

Ранее сообщалось, что известный украинский супертяжеловес за 29 секунд нокаутировал соперника и выиграл чемпионский титул.

Дата публикации
Количество просмотров
216
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie