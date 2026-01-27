Известный украинский боксер проведет бой с россиянином – дата и место поединка

Сергей Богачук / © Associated Press

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук проведет свой следующий бой с россиянином Раджабом Бутаевым.

Поединок между украинцем и спортсменом из государства-агрессора официально анонсировала промоутерская компания Zuffa Boxing.

Вечер бокса состоится 1 февраля в Лас-Вегасе (США).

В послужном списке 30-летнего Богачука 26 побед (24 – нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге. В последнем бою уроженец Винницы в сентябре 2025 года в реванше единогласным решением судей потерпел поражение от американца Брендона Адамса.

На счету 32-летнего Бутаева 16 побед (12 – нокаутом) и одно поражение.

Отметим, что в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе выступит еще один украинец – бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

Ранее сообщалось, что известный украинский супертяжеловес за 29 секунд нокаутировал соперника и выиграл чемпионский титул.