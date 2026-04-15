Известный украинский боксер проведет бой за статус претендента на титул чемпиона мира
Карен Чухаджян 15 мая сойдется на ринге с ирландцем Пэдди Донованом.
Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян весной вернется на ринг.
Как сообщает The Ring, 29-летний украинец 15 мая проведет бой с ирландцем Пэдди Донованом.
Вечер бокса пройдет на стадионе SAP Arena в немецком Мангейме. Поединок с участием украинского боксера станет главным событием в шоу.
Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе, которым сейчас владеет североирландский боксер Льюис Крокер.
Последний раз Карен выходил в ринг в октябре прошлого года, когда победил техническим нокаутом аргентинца Хоэля Маркоса Мафауада и защитил два титула — IBF International и WBO International.
Всего на профессиональном ринге Чухаджян провел 29 боев, в которых одержал 26 побед (14 — нокаутом) и потерпел три поражения.
В послужном списке Донована 14 побед (11 — нокаутом) и два поражения.
Напомним, в ноябре 2024 года Чухаджян имел шанс завоевать титул IBF в полусреднем весе, но единогласным решением судей проиграл американцу Джарону Эннису.