Известный украинский боксер проведет бой за статус претендента на титул чемпиона мира

Карен Чухаджян 15 мая сойдется на ринге с ирландцем Пэдди Донованом.

Карен Чухаджян / © instagram.com/karen_chukhadzhyan

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян весной вернется на ринг.

Как сообщает The Ring, 29-летний украинец 15 мая проведет бой с ирландцем Пэдди Донованом.

Вечер бокса пройдет на стадионе SAP Arena в немецком Мангейме. Поединок с участием украинского боксера станет главным событием в шоу.

Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе, которым сейчас владеет североирландский боксер Льюис Крокер.

Последний раз Карен выходил в ринг в октябре прошлого года, когда победил техническим нокаутом аргентинца Хоэля Маркоса Мафауада и защитил два титула — IBF International и WBO International.

Всего на профессиональном ринге Чухаджян провел 29 боев, в которых одержал 26 побед (14 — нокаутом) и потерпел три поражения.

В послужном списке Донована 14 побед (11 — нокаутом) и два поражения.

Напомним, в ноябре 2024 года Чухаджян имел шанс завоевать титул IBF в полусреднем весе, но единогласным решением судей проиграл американцу Джарону Эннису.

