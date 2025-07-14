Известный украинский боксер сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

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Украинский боксер суперсреднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от боя-реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

"Усик будет фаворитом в этом противостоянии, но Дюбуа и его команда настроены взять реванш и оставить все пояса в Лондоне. Со своей стороны Усик тоже не хочет отдавать титулы.

Думаю, что этот бой будет еще лучше первого. Жду очень хорошую и мощную схватку с напряжением до последней минуты.

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Продлится ли бой полную дистанцию? Трудно сказать. Это хевивейт, в котором каждый удар может решить судьбу поединка.

Мне кажется, Усик, как и в первом бою, выберет тактику движения на ногах, что у него хорошо получается, и применения серийных комбинаций. Он быстрее Дюбуа, и если британец не будет его доставать, то начнет быстрее уставать и не сможет донести свои акцентированные удары.

Усику не стоит останавливаться и стоять перед Дюбуа, потому что тот начнет бить, и это будет сказываться на Усике. Все же он является большим и крепким супертяжеловесом", – сказал Деревянченко.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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