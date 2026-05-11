Известный украинский боксер сенсационно проиграл нокаутом сыну легенде ринга

Сергей Богачук — Шейн Мозли-младший / instagram.com/zuffaboxing

Реклама

Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук, который в начале февраля одержал победу над россиянином Раджабом Бутаевым, потерпел сенсационное поражение от американца Шейна Мозли-младшего.

Этот поединок возглавил шоу Zuffa Boxing 06, которое состоялось в ночь на 11 мая на арене "Meta Apex" в Лас-Вегасе (США).

Несмотря на статус фаворита, 31-летний уроженец Винницы проиграл техническим нокаутом в шестом раунде.

Реклама

В 6-м раунде Богачук оказался в нокдауне после пропущенного удара, но сумел подняться с канваса. Американец продолжил атаковать украинца, в результате чего рефери был вынужден остановить одностороннее избиение.

Мозли-младший — сын легендарного боксера Шейна Мозли, который выступал на профессиональном ринге больше 20 лет и сумел стать чемпионом мира в трех весовых категориях.

Для Богачука это поражение стало четвертым на профессиональном ринге. Также в его активе 27 побед (24 — нокаутом).

На счету 35-летнего Шейна Мозли-младшего теперь 23 победы (13 — нокаутом) и 5 поражений в профессиональном боксе.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинский боец Ярослав Амосов одержал вторую победу в UFC, удушающим приемом одолев испанца Хоэля Альвареса.

Новости партнеров