Известный украинский боксер сразится с непобедимым экс-чемпионом: дата и место поединка

Сергей Деревянченко узнал имя своего соперника в следующем бою.

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой против бывшего чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии.

Как сообщает Boxing Scene, поединок с участием 37-летнего украинца состоится 10 июня на Toyota Arena в городе Онтарио (штат Калифорния, США).

26-летний мексиканский боксер провел на профессиональном ринге 41 бой и все выиграл (33 – нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

В послужном списке Деревянченко 14 побед (10 – нокаутом) и четыре поражения.

В своем последнем поединке украинец в конце июля прошлого года ярко вернулся на ринг, одержав победу над американцем Джошуа Конли. Таким образом, Сергей прервал серию из трех поражений подряд.

Ранее Деревянченко проиграл титульные бои Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло, а затем неожиданно уступил Карлосу Адамесу в поединке за звание претендента на чемпионский пояс.

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