Известный украинский боксер сразится за пояс временного чемпиона мира: известные дата и соперник

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян проведет бой за временный титул чемпиона мира по версии IBF.

26-летний украинский боксер выйдет на ринг против американского проспекта Джарона Энниса.

Поединок состоится в субботу, 7 января, в Вашингтоне.

Украинец прокомментировал предстоящую встречу.

"Когда поступило предложение сразиться с Джароном, мы сразу же согласились. Эннис – очень хороший боксер, но в моих жилах течет и армянская, и украинская кровь, и я еду в США не за чеком, а с целью показать, что вся наша тяжелая работа не прошла зря.

Горжусь ВСУ – это супергерои нашего времени. Я готовлюсь в зале, где из-за геноцидной войны России против Украины нет воды и света. Но то, что нас не ломает, делает только сильнее. Я уверен, что 7 января руку поднимут мне", – цитирует Чухаджяна Boxing Scene.

Его соперник также высказался о бое.

"Я не особенно хорошо знаком с моим соперником, но я не сомневаюсь, что он отличный боец. Он предложит мне этот европейский стиль и будет стараться максимально для меня все усложнить, но я устрою хорошее шоу и выиграю нокаутом. У нас в лагере есть несколько европейских ребят, поэтому я смогу подготовиться к этому стилю. В общем, ничего нового там для меня не будет. Я иду за нокаутом и собираюсь сделать это в зрелищной манере", – сказал он.

В конце января 2022 Чухаджян победил Райана Мартина и завоевал титул IBF Inter-Continental. В июле он досрочно победил австралийца Блэйка Минто и защитил пояс.

австралийца Блэйка Минто и защитил пояс. В общей сложности на счету Карена 21 победа (11 — нокаутом) и одно поражение на профиринге.

Чемпионским титулом WBO в полусреднем весе владеет Теренс Кроуфорд, а поясами WBC, IBF и WBA – Эррол Спенс.

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