Известный украинский боксер узнал дату следующего боя и имя соперника

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко официально получил дату следующего боя и имя соперника.

Как сообщила промоутерская компания Top Rank, 38-летний украинец 17 августа будет биться с французом Кристианом Мбилли.

Поединок с участием Сергея станет главным событием вечера бокса, который примет канадский Квебек. Отмечается, что бой будет десятираундовым.

В своем последнем поединке Деревянченко в ночь на 21 апреля эффектно разбил американца Вона Александера. В послужном списке украинца 15 побед (10 – нокаутом) и 5 поражений на профиринге.

Мбилли еще не проигрывал в своей профессиональной карьере, в его активе 27 побед (22 – нокаутом) и ни одного поражения. Француз владеет поясами WBC Continental Americas и WBA International.

В последний раз 29-летний Мбилли боксировал 25 мая, когда нокаутом победил британца Марка Хеффрона.

Напомним, Деревянченко трижды имел шанс стать чемпионом мира, но так и не сумел этого сделать. В 2018 году он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу в бою за титул IBF, в 2019-м проиграл казаху Геннадию Головкину в поединке за пояса IBF и IBO, а в 2020-м проиграл Джермаллу Чарло в поединке за титул WBC.

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