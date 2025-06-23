Известный украинский боксер узнал соперника для возвращения в ринг после травмы

Сергей Деревянченко / © Associated Press

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Украинский боксер суперсреднего веса Сергей Деревянченко узнал дату следующего боя и имя соперника.

Свой следующий поединок 39-летний украинец проведет против 38-летнего американца Джереми Рамоса. Восьмираундовый бой состоится 1 июля в Нэшвилле (США), сообщает LuckyPunch.

В своем последнем бою Деревянченко в августе 2024 года единогласным решением судей уступил французу Кристиану Мбилли. В третьем раунде украинец травмировал левую руку, из-за чего был вынужден до конца поединка боксировать только правой.

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Рамос в своем последнем бою в октябре 2024 года раздельным решением судей победил своего соотечественника Эндрю Эрнандеса.

В послужном списке Деревянченко 15 побед (10 – нокаутом) и 6 поражений на профессиональном ринге.

Ранее Сергей трижды имел шанс стать чемпионом мира, но так и не сумел этого сделать. В 2018 году он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу в бою за титул IBF, в 2019-м проиграл казаху Геннадию Головкину в поединке за пояса IBF и IBO, а в 2020-м потерпел поражение от американца Джермалла Чарло в поединке за титул WBC.

Рамос в профессионалах провел 29 поединков: одержал 14 побед (4 – нокаутом) и потерпел 15 поражений.

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