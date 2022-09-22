Известный украинский футболист открыл сбор средств на "Байрактар" для ВСУ (видео)

Так, 32-летний нападающий совместно с посольством Украины в Испании и своими друзьями футболистами начал собирать деньги на беспилотник "Байрактар" для наших воинов.

Об этом Зозуля сообщил у себя в соцсетях.



"У меня нет никаких сантиментов к врагу. Нет никакой веры в то, что эти косолапые заблудились в наших лесах, их насильно мобилизовали или они ни в кого не стреляли. Ступил на нашу землю - будь добр пройти сразу в ад. Чем больше этих ублюдков будет уничтожено, тем больше наших воинов вернется домой живыми, чем меньше этих приматов будет топтать нашу землю, тем меньше братских могил с замученными мирными жителями будет появляться в наших лесах, это простая истина.

Поэтому совместно с украинской диаспорой в Испании, посольством Украины в Испании и моими друзьями футболистами мы открываем сбор на "Байрактар". История не нова и не оригинальна, зато насколько эффективна в борьбе против потустороннего баснословия. Я знаю, что у нас с вами общее желание, так что давайте вместе приблизим нашу победу и мир! Мы обязательно преодолеем зло! "Байрактар" нам в помощь!", - написал футболист.

Будет новый "Байрактар" - футболист Роман Зозуля побуждает испанцев собирать украинцам на беспилотник

Ранее сообщалось, что Зозуля и другой украинский футболист Роман Безус отдали свои игровые футболки на аукцион, чтобы собрать средства на нужды ВСУ.

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