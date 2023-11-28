Известный украинский футболист погиб на войне с Россией

Александр Гончар отдал жизнь, защищая родину от окупантов.

На войне с российскими захватчиками погиб бывший футболист ряда украинских клубов Александр Гончар.

Трагическое известие сообщил Исполнительный комитет Бориспольского городского совета на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Гончар погиб 16 августа 2023 года на Запорожском направлении.

В марте 2023 года он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. 43-летний экс-футболист был солдатом отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

Гончар был воспитанником бориспольского футбола и начал профессиональную карьеру в 1997 году в "Борисфене", где стал основным игроком команды.

Также он выступал за "Прикарпатье", "Ворсклу", "Металлист", "Зарю", тернопольскую "Ниву" и другие клубы. Дважды становился серебряным призером Первой лиги Украины: 2002/2003, 2005/2006.

После окончания спортивной карьеры Александр занимался частной предпринимательской деятельностью. У погибшего воина остались жена и двое детей.

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