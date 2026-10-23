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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Известный украинский футболист получил жуткую травму в матче УПЛ против "Динамо"

Ивана Петряка экстренно госпитализировали.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Иван Петряк

Иван Петряк

Украинский футболист "Кудровки" Иван Петряк получил жуткую травму в матче десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27 против киевского "Динамо".

В конце первого тайма Петряк столкнулся головами с защитником киевлян Владиславом Дубинчаком и потерял сознание.

Дубинчак смог продолжить игру, а Петряка экстренно госпитализировали. О состоянии Ивана пока не сообщается.

Медики предоставили игроку "Кудровки" помощь и зафиксировали ему шею. Петряка на носилках вынесли с поля и доставили в карету скорой помощи. Позже автомобиль отправился в больницу для дальнейшего обследования.

Травма Ивана Петряка / Скриншот видео

Травма Ивана Петряка / Скриншот видео

32-летний Петряк в Украине известен своими выступлениями за луганскую "Зарю", донецкий "Шахтер" и "Полесье".

В Европе уроженец Черкасской области успел поиграть за венгерские "Ференцварош" и "Фехервар", а этим летом перешел в "Кудровку".

Отметим, что в составе сборной Украины Петряк провел пять матчей.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов.

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