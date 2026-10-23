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Известный украинский футболист получил жуткую травму в матче УПЛ против "Динамо"
Ивана Петряка экстренно госпитализировали.
Украинский футболист "Кудровки" Иван Петряк получил жуткую травму в матче десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27 против киевского "Динамо".
В конце первого тайма Петряк столкнулся головами с защитником киевлян Владиславом Дубинчаком и потерял сознание.
Дубинчак смог продолжить игру, а Петряка экстренно госпитализировали. О состоянии Ивана пока не сообщается.
Медики предоставили игроку "Кудровки" помощь и зафиксировали ему шею. Петряка на носилках вынесли с поля и доставили в карету скорой помощи. Позже автомобиль отправился в больницу для дальнейшего обследования.
32-летний Петряк в Украине известен своими выступлениями за луганскую "Зарю", донецкий "Шахтер" и "Полесье".
В Европе уроженец Черкасской области успел поиграть за венгерские "Ференцварош" и "Фехервар", а этим летом перешел в "Кудровку".
Отметим, что в составе сборной Украины Петряк провел пять матчей.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов.