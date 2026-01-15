Известный украинский футболист сменил клуб в Европе

Эдуард Соболь / ФК "Яблонец"

Украинский защитник Эдуард Соболь стал игроком чешского "Яблонца".

Об этом сообщил официальный сайт чешского клуба. Детали соглашения с 30-летним украинцем не разглашаются.

Соболь присоединился к "Яблонцу" в статусе свободного агента, в январе 2026 года он досрочно расторг контракт с французским "Страсбуром".

Ранее Эдуард уже выступал за "Яблонец" в сезоне-2018/19 на правах аренды из донецкого "Шахтера".

Соболь играл за "Страсбур" с января 2023 года с перерывом на аренду в бельгийском "Генке", провел за французский клуб 32 матча и отдал 2 ассиста.

В этом сезоне украинец лишь один раз вышел на поле в составе главной команды эльзасцев, проведя на поле три минуты.

До 2023 года Соболь выступал за сборную Украины и успел провести 29 матчей за национальную команду.

Сейчас "Яблонец" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии, отставая на 10 очков от лидера – пражской "Славии".

