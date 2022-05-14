Известный украинский футболист, ушедший добровольцем на фронт, получил серьезное ранение

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал, что экс-голкипер Святослав Сирота, с которым они в прошлом играли за "Днепр", попал под обстрел на фронте.

Бывший вратарь, с первых дней войны защищавший Украину в рядах ВСУ, получил серьезное ранение.

"После того как в начале российского вторжения Святослав отвез свою семью на Львовщину, он пошел на войну добровольцем и попал на передовую.

Учитывая, что никогда не воевал и не был в армии, ему пришлось пройти кратковременную подготовку, после чего отправился в Лисичанск. Сначала там боев не было, однако впоследствии Луганская область стала горячей точкой и Сироты ждало непростое испытание на первой линии. К сожалению, во время вражеских обстрелов его серьезно контузило.

В течение трех дней он чувствовал себя очень плохо, однако из-за упорных боев госпитализировать его и других раненых было крайне сложно. Но в конце концов Святославу удалось перевезти в Днепр – сначала он попал в больницу, а затем был переведен в военный госпиталь. Сегодня уже четвертый день, как он находится. Я отдаю должное своему давнему товарищу, который не раздумывая пошел защищать Украину от рашистских захватчиков", – рассказал Шаран в комментарии UA-Football.

Напомним, что в Мариуполе российские оккупанты убили украинского экс-боксера и судью Алексея Купырева.

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