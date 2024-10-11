Известный украинский футбольный тренер рассказал, что работает в ТЦК

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб сообщил, что с лета 2022 года проходит службу в Криворожском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Об этом 58-летний украинский специалист рассказал Интернет-изданию Армия FM.

"В Вооруженные Силы Украины я вступил 27 февраля. Я 26-го вернулся, а 27-го уже был в рядах ВСУ, в Запорожье это было. Сейчас также нахожусь в рядах ВСУ, но еще в 2022 году, в середине июня меня перевели в Криворожский ТЦК СП и там пребываю по сей день.

Но вместе с этим мне дали возможность работать главным тренером "Кривбасса", и на этом посту я могу приносить большую пользу нашей стране. Я уже дал больше сотни интервью как украинским, так и международным изданием. Мы выступали в Европе, где повсюду напоминали, что в Украине идет война и что нам нужна поддержка для того, чтобы победить эту болезнь под названием "россия", – приводит слова Вернидуба официальный сайт "Кривбасса".

После начала полномасштабного вторжения российских войск Вернидуб, который тогда работл в Молдове главным тренером тираспольского "Шерифа", сразу вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать родную страну от оккупантов.

В июне 2022 года Вернидуб возглавил "Кривбасс". В настоящее время криворожцы занимают восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков после восьми матчей.

Ранее сообщалось, что клуб, футболиста которого работники ТЦК забрали с вокзала, снялся с чемпионата Украины.

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