Известный украинский стронгмен погиб в боях под Бахмутом

Известный стронгмен, многократный призер чемпионатов Украины, мастер спорта Андрей Дмитриев погиб на войне с российскими оккупантами.

Спортсмен встретил свою смерть в боях под Бахмутом Донецкой области. Об этом сообщила Федерация стронгмена Украины в Facebook.

"Наша стронгменовская семья понесла невосполнимую утрату. Андрей погиб под Бахмутом. Мы будем тебя помнить, друг! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и горюем вместе с близкими и родными… Спасибо тебе. Покойся с миром, ангел. Слава Герою Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, что Дмитриев также являлся главой Сумской ячейки Федерации стронгмена Украины. Кроме достижений в стронгмене, он также неоднократно становился чемпионом по многоразовому жиму штанги лежа, чемпионом гиревого спорта и чемпионом "Сумыхимпрома" по перетягиванию каната.

Напомним, что в боях под Бахмутом также погиб 21-летний мастер тайского бокса Владислав Вакуленко.

Читайте также:

В боях под Бахмутом погиб известный спортивный реабилитолог

В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу

В боях под Бахмутом погиб болельщик "Динамо"