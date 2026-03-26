Известный украинский супертяжеловес победил экс-соперника Кличко и защитил титул

Виктор Выхрист / © facebook.com/ECBOXING Foto Torsten Helmk

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист победил поляка Мариуша Ваха в поединке, который состоялся в ночь на 26 марта в Будапеште (Венгрия).

Бой длился полную дистанцию в десять раундов. Украинец доминировал в ринге и в итоге одержал уверенную победу единогласным решением судей — 100:90, 100:88, 100:90.

Таким образом, Выхрист защитил титул WBO European, который завоевал в январе этого года, в первом раунде нокаутировав Тодорче Цветкова из Северной Македонии.

В послужном списке 33-летнего Виктора 18 побед (11 — нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.

Единственное поражение в своей профессиональной карьере Выхрист потерпел в феврале 2023 года техническим нокаутом от кубинца Ленье Перо. С тех пор украинец выиграл уже семь боев подряд.

Что касается Ваха, то в 2012 году он претендовал на титул чемпиона мира, но проиграл Владимиру Кличко. На счету 46-летнего поляка 39 побед (20 — нокаутом) и 13 поражений.

