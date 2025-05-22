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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Известный украинский супертяжеловес узнал дату своего следующего боя и имя соперника

Виктор Выхрист вернется на ринг в июне 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Виктор Выхрист

Виктор Выхрист / © facebook.com/ECBOXING Foto Torsten Helmke

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Вихрист узнал дату своего следующего боя и имени соперника.

Как сообщается на сайте BoxRec, 32-летний украинец 7 июня проведет поединок против 41-летнего американца Кристофера Лавджоя.

Бой между Выхристом и Лавджоем состоится в немецком Киле.

В своем предыдущем поединке Выхрист в апреле этого года единогласным решением судей победил американца Райделла Букера.

На профиринге Виктор одержал 14 побед (8 – нокаутом) и потерпел единственное поражение в феврале 2023 года техническим нокаутом от кубинца Ленье Перо.

Лавджой провел в профессионалах 22 поединка, в которых одержал 20 побед (во всех – нокаутом), потерпев одно поражение и расписав одну ничью.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик перенес операцию на плече.

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Дата публикации
Количество просмотров
65
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