Известный украинский тренер покинул "Шахтер" после унизительного поражения в еврокубке

В клубе он проработал почти год.

Известный украинский тренер Роман Григорчук больше не является наставником белорусского "Шахтера" (Солигорск).

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после домашнего поражения в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против люксембургской "Фолы Эш". Кроме Григорчука, покинули "Шахтер" и его помощники.

"Футбольный клуб "Шахтер" благодарит Романа Иосифовича и его ассистентов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении клуба.

Григорчук возглавил "Шахтер" в сентябре 2020 года, где он сменил соотечественника — Юрия Вернидуба. Под руководством Григорчука "горняки" выиграли чемпионат и Суперкубок Беларуси.

Сейчас "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу Чемпионата Беларуси. После 14 туров в их активе 40 очков. Это на одно больше, чем у БАТЭ, который к тому же сыграл на две игры больше;

До этого Григорчук возглавлял "Астану", с которой он дважды выигрывал чемпионат Казахстана. Наставник покинул клуб в январе 2020-го. Также украинский тренер возглавлял латвийские "Динабург" и "Вентспилс", запорожский "Металлург", одесский "Черноморец" и "Габалу" из Азербайджана.

Добавим, что перед этим "Шахтер" Солигорск под руководством Григорчука вылетел из Лиги чемпионов, где проиграл болгарскому "Лудогорцу". Именно поэтому "горняки" и оказались в третьем по значимости клубном турнире Европы — Лиге конференций.

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