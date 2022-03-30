Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известный украинский тренер воюет в рядах ВСУ на юге Украины, а его сыновья вступили в терроборону

Дата публикации
Просмотры
2574
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Известный украинский тренер воюет в рядах ВСУ на юге Украины, а его сыновья вступили в терроборону

uefa.com

Вернидуб защищает Украину в подразделении артиллерии.

Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб сражается в рядах ВСУ против российских оккупационных войск на передовой.

Об этом сообщает ведущий и журналист "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский.

Специалист ведет службу в подразделении артиллерии. Точное местонахождение Вернидуба нельзя разглашать, но предположительно он находится на южном участке фронта. Отмечается, что генеральный директор "Шерифа" его гражданскую позицию понял.

Также источник сообщает, что сыновья Вернидуба Виталий и Михаил присоединились к территориальной обороне Запорожья.

Напомним, что бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич осудил позицию большинства белорусских спортсменов по войне, развязанной Россией против Украины.

Читайте также:

"Не будьте равнодушны": Андрей Шевченко призвал продолжать помогать Украине

Лучший футболист мира продает футболку польской сборной, чтобы помочь ВСУ (фото)

"Побьют ли Путина": братья Кличко попали на обложку польского журнала (фото)

Следующая публикация