Известный украинский тренер воюет в рядах ВСУ на юге Украины, а его сыновья вступили в терроборону

Известный украинский тренер воюет в рядах ВСУ на юге Украины, а его сыновья вступили в терроборону

Вернидуб защищает Украину в подразделении артиллерии.

Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб сражается в рядах ВСУ против российских оккупационных войск на передовой.

Об этом сообщает ведущий и журналист "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский.

Специалист ведет службу в подразделении артиллерии. Точное местонахождение Вернидуба нельзя разглашать, но предположительно он находится на южном участке фронта. Отмечается, что генеральный директор "Шерифа" его гражданскую позицию понял.

Также источник сообщает, что сыновья Вернидуба Виталий и Михаил присоединились к территориальной обороне Запорожья.

Напомним, что бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич осудил позицию большинства белорусских спортсменов по войне, развязанной Россией против Украины.

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