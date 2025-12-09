Известный украинский тренер возглавил азербайджанский футбольный клуб

Юрий Вернидуб (справа) / neftchi.az

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи".

Стороны подписали контракт сроком на 1,5 года, сообщает официальный сайт "Нефтчи".

В тренерский штаб 59-летнего Вернидуба вошли его ассистенты – Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.

Последним местом работы Вернидуба был криворожский "Кривбасс", который он покинул летом этого года.

Ранее он также тренировал луганскую "Зарю", белорусский "Шахтер" Солигорск и молдавский "Шериф".

Вернидуб по разу становился бронзовым призером чемпионата Украины с "Зарей" и "Кривбассом", а также дважды выигрывал чемпионат Молдовы с "Шерифом".

После начала полномасштабного вторжения российских войск Вернидуб, тогда работавший в Молдове главным тренером тираспольского "Шерифа", сразу вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать родную страну от оккупантов.

В июне 2022 года он возглавил "Кривбасс – приказом тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.

Сейчас "Нефтчи" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Отставание от лидера – "Карабаха" – составляет 14 очков.