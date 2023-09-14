Известный украинский тренер возглавил "Днепр-1": кто будет работать с серебряным призером УПЛ

"Днепр-1" объявил о назначении Юрия Максимова на пост главного тренера команды.

Как сообщил официальный сайт вице-чемпиона УПЛ, 54-летний украинский специалист подписал с днепровским клубом контракт сроком на два года.

Предыдущим местом работы Максимова был второлиговый "Звягель" из Житомирской области. Под его руководством клуб одержал 4 победы в 5 матчах и потерпел одно поражение.

Ранее Максимов также тренировал ЦСКА Киев, "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург" и "Ворсклу". За границей он возглавлял российскую "Мордовию", казахстанский "Тараз" и азербайджанский "Кешля".

На посту наставника днепрян Максимов сменил Александра Кучера, который подал в отставку после поражения от "Оболони" в матче 4-го тура УПЛ. Затем обязанности главного тренера исполнял Валерий Городов.

После четырех сыгранных матчей "Днепр-1" с 5 очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

В рамках 7-го тура украинской Премьер-лиги днепряне в воскресенье, 17 сентября, встретятся с "Колосом".

Читайте также:

Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Ворскла и другие матчи 7-го тура УПЛ

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: как выйти в плей-офф, если не удастся обойти Англию или Италию

На войне с Россией погиб брат вратаря "Шахтера" и сборной Украины