Известный украинский журналист — о телепуле: телевизионные войны, где УПЛ — только аватар ФФУ, в этом сезоне обещают быть особенно жестокими

Так, Франков отметил, что в этом сезоне телевизионные страсти будут особенно жестокими и принципиальными.

Слова Франкова цитирует dynamo.kiev.ua.

"Телевизионные войны "одиннадцать против пяти" (точнее, "УПЛ против пяти", где УПЛ это всего лишь аватар ФФУ, а пять это "плюсовые" "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Металлист" и так или иначе "примкнувший к ним Шепилов", то есть совершенно самостоятельный "Рух") в этом сезоне обещают быть особо жестокими и принципиальными.

Пока дошло до недопуска съемочных бригад с ксивами УПЛ и "Сетанты" на матчи, где хозяевами выступают "телесепаратисты", и ответных ютуб-запретов. Там и до очковых начетов недалеко — УПЛ/ФФУ вполне могут запустить такую меру, хотя до чего-то по-настоящему серьезного вряд ли дойдет: без пятерки УПЛ и все ее соревнования лишаются малейшего смысла. В общем, будут душить, но аккуратно.

Что касается болельщиков, то я никому ничего не хочу навязывать, просто сделаю одно очевидное замечание: трансляции на канале "2+2" общедоступные и бесплатны, на "Сетанте Спорт" при всем к ней уважении — нет, и еще нужно найти сервис, кроме "Мегого", который предоставляет доступ к каналу.

И это очень серьезное, принципиальное замечание, равно как и то, что у нас в стране люди, который готовы платить и тратить, являют собой намного более активную, продвинутую часть аудитории, стало быть, их мнение лучше слышно и может ошибочно приниматься за общее или превалирующее", — написал Франков в свежем номере журнала "Футбол".

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