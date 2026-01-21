Известный вратарь стал одноклубником украинцев в "Жироне"

Марк-Андре тер Штеген / © Associated Press

Реклама

"Жирона" объявила о подписании вратаря "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена.

33-летний немецкий футболист будет выступать за "бело-красных" на условиях аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт "Жироны".

Тер Штеген перешел в "Барселону" в 2014 году из "Боруссии" Менхенгладбах. С тех пор он провел за каталонский клуб 423 матча, выиграв с "сине-гранатовыми" Лигу чемпионов, 6 чемпионатов Испании, 6 Кубков Испании, 4 Суперкубка Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Реклама

В этом сезоне голкипер провел лишь один матч, пропустив большую часть кампании из-за травмы.

Отметим, что в составе "Жироны" выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов.

Сейчас подопечные Мичела занимают 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, одержав три победы подряд.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" 26 января будет принимать "Хетафе".

Реклама

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" уничтожил "Монако" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.