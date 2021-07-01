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"Извини, Англия": Усик сделал прогноз на исход четвертьфинала Евро-2020 с участием Украины

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"Извини, Англия": Усик сделал прогноз на исход четвертьфинала Евро-2020 с участием Украины

instagram.com/klimasmanagement

Супертяжеловес не остался в стороне от грандиозного футбольного турнира.

Украинский боксер Александр Усик сделал прогноз на исход четвертьфинального матча Евро-2020 между сборными его страны и Англии.

В Instagram был опубликован ролик, в котором непобежденный супертяжеловес на языке соперника заявил: "Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина - чемпион".

  • Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).
  • Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).
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