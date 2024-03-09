Изъявил желание биться с победителем поединка Усик – Фьюри: Джошуа отреагировал на триумф над Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал свою яркую победу над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

В главном поединке вечера бокса, который состоялся в ночь на 9 марта в саудовском Эр-Рияде, британец брутально нокаутировал бойца ММА во втором раунде, перед этим дважды отправив его в нокдаун.

В интервью Sky Sports после своей победы Эй Джей заявил, что хочет провести поединок с триумфатором боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

"Это и есть особенность бокса. В супертяжелом весе нужен всего один удар. Вы всегда должны продолжать искать лучшее. Что касается меня, то я не знаю, достиг ли своего пика. Я просто продолжаю работать изо дня в день.

Кто знает, куда меня это приведет. Представьте, что через пять лет я больше не буду биться. Все будет сказано и сделано. Поэтому сейчас я хочу извлечь максимальную пользу из всего", – сказал Джошуа.

Когда Энтони спросили, является ли его целью встретиться в ринге с победителем боя между Усиком и Фьюри, он ответил: "Да".

Победа над Нганну стала для Джошуа 28-й на профессиональном ринге (25 – нокаутом). 34-летний британец выиграл четвертый бой подряд после двух поражений от украинца Александра Усика, лишивших его поясов чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Напомним, в своем предыдущем бою Нганну в ночь на 29 октября 2023-го раздельным решением судей проиграл обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри. В третьем раунде Фрэнсис отправил "Цыганского короля" в нокдаун, но судьи назвали победителем поединка британца.

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