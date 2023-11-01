Изысканный ассист Малиновского помог "Дженоа" вырвать победу в матче Кубка Италии (видео)

Руслан вышел на поле в овертайме и отдал голевую передачу пяткой.

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского обыграл "Реджану" в непростом матче 1/16 финала Кубка Италии. Поединок на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе завершился со счетом 2:1 .

Представитель Серии B вышел вперед на 37-й минуте усилиями Мухаммеда Джаманки. "Грифоны" отыгрались в начале второго тайма – гол забил Риджесиано Хапс.

Основное время матча завершилось вничью, поэтому команды продолжали выяснять победителя в экстра-таймах. На 97-й минуте главный тренер генуэзцев Альберто Джилардино выпустил на замену Малиновского, который начал игру на скамейке для запасных.

Украинец сполна отплатил наставнику "грифонов" за доверие. Уже на 99-й минуте Руслан первым касанием сделал голевую передачу на Альберта Гудмундссона. В итоге этот мяч стал победным.

Обзор матча

Отметим, что Малиновский отметился результативным действием во втором матче подряд. В предыдущей игре Серии А он также отдал ассист, который позволил "Дженоа" одержать минимальную победу (1:0).

Следующий матч "грифоны" сыграют 5 ноября в чемпионате Италии на выезде против "Кальяри".

В настоящее время команда Малиновского с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

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