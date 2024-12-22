"К черту компьютеры": Фьюри возмутился результатом боя против Усика от судьи с искусственным интеллектом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри гневно отреагировал на результат боя от искусственного интеллекта, который отдал победу в реванше обладателю титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александру Усику.

Судья с искусственным интеллектом зафиксировал победу украинца со счетом 118:112.

Отметим, что это был просто новаторский эксперимент, который никак не влиял на официальные результаты поединка, ведь на нем работали и обычные судьи. Все трое рефери единогласно констатировали триумф Усика: 116-112, 116-112, 116-112.

"Мое мнение: это – полное дерьмо. К черту компьютеры, пусть работают люди. Больше рабочих мест для людей, меньше – для компьютеров. И к черту электромобили тоже", – сказал "Цыганский король".

Ранее сообщалось, что британец не признал поражение от Усика, заявив, что его засудили. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер уже отреагировал.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

Читайте также:

Дюбуа после победы Усика над Фьюри вызвал его на бой за звание "абсолюта" – ответ украинца

"Цыганского короля" подвела точность: опубликована статистика ударов реванша Усик – Фьюри

Усик – Фьюри: обнародованы судейские записки боя-реванша