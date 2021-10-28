К "Динамо" будет готовить другой: "Барселона" объявила об увольнении главного тренера

К "Динамо" будет готовить другой: "Барселона" объявила об увольнении главного тренера

Руководство не выдержало последних неудач команды.

Испанская " Барселона " объявила об увольнении главного тренера — Рональда Кумана.

Об этом сообщает официальный сайт "Блаугранас".

Отметим, что подобное решение боссы каталонцев приняли после очередной неудачи клуба в рамках внутреннего первенства. Так, в выездном поединке 11-го тура Ла Лиги "Барселона" потерпела поражение от "Райо Вальекано" со счетом 0:1. Этот результат, по сути, и стал поводом для прекращения отношений с нидерландским специалистом.

В пресс-релизе клуба сказано: Президент клуба Жоан Лапорт сообщил о решении после поражения от "Райо Вальекано". Рональд Куман попрощается с командой в четверг, 28 октября. "Барселона" благодарит тренера за работу и желает ему всего лучшего в его профессиональной карьере.

Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. Под его руководством "блаугранас" провели 67 игр, в которых было одержано 40 побед. В прошлом сезоне каталонцы с Куманом выиграли Кубок Испании, заняли третье место в Чемпионате Испании и вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Среди кандидатов на смену Куману называют Роберто Мартинеса, Хави Эрнандеса, Андреа Пирло и Марсело Гальярдо.

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице внутреннего первенства. После десяти сыгранных игр в их активе всего 15 набранных баллов;

В Лиге чемпионов дела для "блаугранас" также обстоят не слишком удачно. После трех туров команда имеет всего три очка. Следующий поединок в самом престижном клубном турнире Европы "Барселона" проведет 2 ноября, когда в Киеве встретится с "Динамо". Эта дуэль начнется в 22:00 по киевскому времени. Именно с "бело-синими" испанцы и набрали свои три пункта, победив коллектив Мирчи Луческу на домашнем "Камп Ноу" со счетом 1:0;

Перед матчем с "Динамо" каталонцы проведут матч 12 тура Ла Лиги. 30 октября они примут "Алавес".

Добавим, что в предыдущем матче Чемпионата Испании "Барселона" проиграла "Реалу" в Эль Класико. После поединка фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль Рональда Кумана.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку